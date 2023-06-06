Kozlu Limanı'nda çevre farkındalığı sağlamak için dip temizliği yapıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Kozlu Limanı bölgesinde dalış yapan Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi dalgıçları, deniz zeminini taradı.

Sudan çıkarılan araç lastiği, plastik, cam şişe, demir parçaları ve çeşitli atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla "sıfır atık" yazısı altında sahilde sergilendi.

Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, yaptığı konuşmada, "Atalarımızdan gelen bu cennet vatanı daha güzel şekliyle çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da bu tür etkinliklerin insanlar tarafından iyi anlaşılması temennisinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız ise hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle çevre farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ayyıldız, çevrenin hayata entegre edilmesi gerektiğini ve bunun zaman aldığını vurgulayarak, "Bizim birey olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Herkes kapısının önünü süpürse kirli yer kalmaz." dedi.





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