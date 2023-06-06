Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Karabük, Bolu, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 13 fosil kalıntısı, 2 tabanca, sikke, top mermisi çekirdeği, madenci saati, polis rozeti, sahte polis kimliği, telsiz, kök kenevir, el dedektörü, 2 bilgisayar, 2 tablet, dron, 28 cep telefonu ve 30 simkart ele geçirildi.

Operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.



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