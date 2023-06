Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak milletvekillerine ziyarette bulundu.

Özölçer, milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu'nu TBMM'deki makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Özölçer'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu da eşlik etti.

Ziyarette üniversitenin proje ve faaliyetlerinden bahseden Özölçer, milletvekillerine görevlerinde başarı diledi.

- Zonguldak BEÜ öğretim elemanına TÜBİTAK projesi desteği

BEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Muhammet Karabulut'un yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen "Investigation of Dam Safety by SAR Satellite Data and Finite Element Analysis of Kartalkaya Dam After 2023 Kahramanmaraş Earthquakes" başlıklı projede, 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası yapısal deprem hasar olasılığı yüksek olan Kartalkaya Barajı'nın deneysel, nümerik ve uydu bazlı araştırmaları yapılacak.

Proje, Karabulut yürütücülüğünde Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Saygın Abdikan ve Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr. Aliihsan Şekertekin ile gerçekleştirilecek.

- Alaplı'da çevre gününde farkındalık etkinliği

Alaplı Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla sahil parkta çöp toplandı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, herkesin çevre temizliğine karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Bugüne kadar ilçemizde birçok sıfır atık projesini hayata geçirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz." dedi.

