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Uzmanından hastalık habercisi olabilen ağız kokusunu dikkate alma çağrısı

AA

Uzmanından hastalık habercisi olabilen ağız kokusunu dikkate alma çağrısı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, ağız kokusunun solunum yolları ve sindirim sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalığın haberci olabileceğini belirterek, bu gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Erdem, AA muhabirine, ağız kokusunun hangi nedene bağlı olursa olsun ağız içerisinde hissedilen hoş olmayan koku olarak tanımlandığını kaydetti.

Çok sayıda hastanın kendilerine ağız kokusu şikayetiyle başvurduğunu aktaran Erdem, "Toplumda yaklaşık beş kişiden birinde bu şikayet mevcut. Çok çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bunların başında ağız ve ağız boşluğuyla ilgili hastalıklar, yutak hastalıkları gelir. Yaklaşık yüzde 90'ı buranın problemlerinden kaynaklanır." dedi.

Erdem, vücuttaki pek çok bölgenin de ağız kokusu yapabileceğine işaret ederek, "Bunların başında burun ve sinüslerin hastalıkları, solunum yollarının hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları gelir. En sık sebeplerinden biri bozuk ağız hijyeni. Bozuk ağız hijyeninden neyi kastediyoruz? Diş çürükleri, diş ve diş etleri, kronik hastalıklar, bunlar dışında ağzımızda çok sayıda bakteri yer aldığı için bu bakterilerin artmasına bağlı birtakım hastalıklar. Yine dil üzerinde çeşitli tabakaların birikmesine bağlı rahatsızlıklar ağız kokusu yapabilir." ifadelerini kullandı.

- "Multidisipliner bir yaklaşım gerekir"

Ağız içerisindeki bölgelerde ya da yutakta yer alan tümörlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Bu tümörlerin o bölgelerde gizli kalması kendini ağız kokusu şeklinde belli etmesine sebep olabiliyor. Bütün bu sebepleri araştırmak, incelemek gerekir. Ağız kokusu şikayetini bazen kişi kendisi fark eder, bazen de kendisi fark etmez ama çevresindeki insanlar bu şikayetle ilgili onu uyarırlar. Bu gibi durumda mutlaka bir merkeze başvurup araştırılması gerekiyor. Çok sayıda hastalık buna sebep olabilir."

Erdem, soruna multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini dile getirerek, "Öncelikle diş hekimi, kulak burun boğaz hekimleri, gastroenterologlar bunun araştırılması için çeşitli çalışmalar yapmalıdırlar. Kulak burun boğaz hekimi olarak böyle hastalarımızda ağız ve ağız boşluğunun yutağın çok ayrıntılı bir muayenesini öneriyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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