Devrek'te evde çıkan yangın söndürüldü

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ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümüşpınar köyü Alagözler Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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