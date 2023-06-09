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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta halk otobüsünde düşürülen 1700 dolar sahibine teslim edildi.

Dün kent merkezinden İncivez Mahallesi'ne sefer yapan özel halk otobüsünde düşürülmüş poşeti gören yolcu, durumu şoför Hüseyin Küçük'e (52) bildirdi.



İçinde para olan poşet, zabıta ekiplerine teslim edildi.



Bunun üzerine ekipler, özel halk otobüsünün kart sistemi ve güvenlik kamerasını inceledi. Seyahat sırasında kullandığı engelli kartından, paranın yabancı uyruklu Khaldoon İsrael'e ait olduğu belirlendi.

Ekipler, poşetteki 1700 doları, sistemde kayıtlı adresten ulaştıkları sahibine teslim etti.



Hüseyin Küçük, gazetecilere, engelli bir vatandaşın araçtan inerken parayı düşürdüğünü söyleyerek, "Son bir yolcum kalmıştı. Arka kapıdan inerken bana, 'Kaptan burada bir poşet var.' dedi. Ben de indim baktım. Daha sonra arkadaşların yanına götürdüm. İçinden bir miktar para çıktı." dedi.



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