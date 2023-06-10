"Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali" programı açıklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenecek "Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali"nin programı belli oldu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6-9 Temmuz tarihlerinde bu yıl 23'üncüsü yapılacak festivalin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
Festivalde sahne alacak isimlerin belirlendiğini aktaran Posbıyık, 6 Temmuz'da müzik grubu Sakiler ile Şevval Sam, 7 Temmuz'da müzik grubu Mary Jane ve Derya Uluğ, 8 Temmuz'da müzik grubu Köfn ve Melek Mosso, 9 Temmuz'da Semicenk, Serkan Kaya ile Arif ve Tolga Sağ'ın konser vereceğini kaydetti.
Posbıyık, bu yılki "Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Ödülü"nün ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla "ülkenin gururu" olan maden işçilerine verileceğini bildirdi.