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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıların doğadaki önemi ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitimle anlatılıyor

AA

Arıların doğadaki önemi ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitimle anlatılıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, arıların doğadaki öneminin anlatıldığı proje kapsamında biriktirdikleri tohumları çamur toplarıyla karıştırıp doğaya bıraktı.

Mithatpaşa İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sefa Tavukcu rehberliğinde arıların doğadaki öneminin uygulamalı olarak anlatılmasını hedefleyen, "Tohum Avcıları Arılar İş Başında" eTwinning projesi hazırladı.

Arıların doğadaki tek görevinin bal yapmak olmadığı, bitkilerin tozlaşma ile üremesi üzerinde de çok önemli etkilerinin bulunduğu anlatılan çalışmada öğrenciler, yedikleri meyvelerin çekirdeklerini kuruttu.

Bunlardan "tohum kumbaraları" oluşturan öğrenciler, çamur toplarıyla karıştırdıkları tohumları Kozlu ilçesi sahil yolundaki yeşil alanlara bıraktı.

- "Öğrendiklerinin daha kalıcı, faydalı olduğunu düşünüyorum"

Tavukcu, AA muhabirine, öğrencilere arıların doğadaki rollerinin önemini uygulamalı olarak anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere, arıların doğal denge içerisindeki önemlerini anlatmayı ve kavratmayı amaçladıklarını belirten Tavukcu, "Çocuklarımız bugünün küçüğü, yarının büyüğü. Yarın hepsi ayrı birey olacak, hayatın içerisinde yer alacaklar. Sınıf ortamının dışına çıkarak eğitimi somutlaştırıyorlar. Yaşayarak öğreniyorlar. Böylece öğrendiklerinin daha kalıcı, daha faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tavukcu, desteklerinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teşekkür ederek, eTwinning projesinde Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 2 ve İtalya'dan da 2 okul ile ortaklık yaptıklarını, böylece okullar arası işbirliğinin teşvik edildiğini anlattı.

Öğrenci Bera Alptuğ Elma, tohumları doğaya bırakarak arılara yardımcı olduklarını, projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öğrenci Berilsu Akol da arıların doğa için önemini dile getirerek, diğer öğrencilere de projede yer almalarını tavsiye etti.

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