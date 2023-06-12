Zonguldak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle tartışma yaşandı.



Kavgaya dönüşen olayda, Akın K. (25) karın bölgesinden, Mert C.K. sol ayağından silahla, Ogün K. ise yüzünden kesici aletle yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Akın K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Akın K'nin hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





















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