Zonguldak'ta eşini silahla yaralayan sanığa 28 yıla kadar hapis istemi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta tartıştığı karısını silahla yaralayan sanık hakkında 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 5 Mart'ta Gülcan S'nin (28) evinde silahla vurulmuş bulunmasına ilişkin eşi S.S. (32) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. hakkında "eşini kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay sonrası şüphelinin, tesadüfen eve gelen yeğeni yaşı küçük tanık M.N'ye telefonunu vererek 112'yi aramasını ve yengesinin intihar ettiğini söylemesini istediği belirtildi.

Çocuğun 112'yi arayarak bu yönde ihbarda bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin olayda kullandığı tabancayı yanına alarak arkadaşı F.K. ile evden ayrıldığı kaydedildi.

- Olay

Mithatpaşa Mahallesi'nde 5 Mart'ta Gülcan S'nin yaşadığı evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, genç kadını silahla vurulmuş bulmuştu. Gözaltına alınan eş S.S. tutuklanmıştı.

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