"Paravan" operasyonu kapsamında Karabük'te 2 zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK/KARABÜK (AA) - Mali suçlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "Paravan" adlı operasyon kapsamında Zonguldak ve Karabük'te gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çek-senetleri icra yoluyla ve temlik ederek 1 milyon liraya yakın haksız kazanç sağladığı belirlenen 5 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda borç senedi, çek, icra ve temlik evrakları ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 kişi mahkemece salıverildi. Bir zanlıya ise ev hapsi verildi.

Bu arada şüphelilerin temlik işlemlerini eşleri üzerinden yaptığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Karabük'te yapılan operasyonda da "tefecilik" yaparak 11 kişiden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- 47 ildeki operasyonda 237 zanlı yakalanmıştı

İçişleri Bakanlığı, dün, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik il cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde "Paravan" adı verilen operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde, 490 şüphelinin, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edilmiş, 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda 237 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti.

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