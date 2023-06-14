Zonguldak'ta pazarcı esnafına "müşteriye kaba davrandığı" gerekçesiyle tezgah kapatma cezası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, müşteriye kaba davrandığı iddiasıyla pazarcı esnafına 1 ay tezgah açmama cezası verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çarşamba günleri kurulan halk pazarına giden vatandaş, esnafın kendisine kaba davrandığı gerekçesiyle Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu belirtildi.

Yapılan inceleme sonucu belediye encümeni, esnafa 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verdiği aktarılan açıklamada, "Kararın ardından zabıta ekipleri bugün kapalı pazar yerine giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyer ve şerit çekerek kapattı." ifadesi kullanıldı. ​​​​​​​



Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.





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