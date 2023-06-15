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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil yandı

AA

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil yandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karaman beldesine seyreden RE IS 7372 plakalı otomobilin sahibi Ş.İ, aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden çevredekilerin uyarıları üzerine otomobilini durdurdu. Araç, bir andan motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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