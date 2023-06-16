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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta kereste fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

AA

Zonguldak'ta kereste fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uzunçay mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasındaki kurutma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark ederek müdahalede bulunan işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ağaçtan malzemelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 4 işçi, Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kurutma makinesi kullanılamaz hale geldi.

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