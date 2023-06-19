Madenci heykelleri eski profesyonel futbolcunun elinde şekilleniyor

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ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ / FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta yaşayan eski futbolcu Turgay Gürel, spor hayatını noktaladıktan sonra yapımına başladığı mini madenci heykelleriyle hem kendisine gelir sağlıyor hem de şehrin tanıtımına katkı sunuyor.

İnağzı Mahallesi'nde yaşayan, bir çocuk babası 57 yaşındaki Gürel, 16 yıl sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerinde Zonguldakspor'un yanı sıra Kayserispor ve Edirnespor'un da aralarında bulunduğu bazı takımlarda forma giydi.

Zonguldakspor'da oynadığı futbolla kentin sevilen isimlerinden biri haline gelen Gürel, futbolculuk kariyerini 35 yaşında sonlandırmasından bir süre sonra zamanını değerlendirmek için madenci heykelleri yapmaya başladı.

Zaman içerisinde kendini geliştirerek yaptığı heykellerin sayısını artıran Gürel, evini atölyeye çevirerek çalışmalarını burada sürdürüyor.

Uğraşını yaklaşık 10 yıldır devam ettiren Gürel, yaptığı bibloları yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Aylık ortalama 30 madenci heykeli yapan Gürel, gelir elde etmenin yanında kentin tanıtımına da katkıda bulunuyor.

- "Herkesin üretmesi gerekir"

Turgay Gürel, AA muhabirine, profesyonel futbolculuk hayatının ardından hobi olarak madenci heykeli yapmaya başladığını söyledi.

Kendisini geliştirdikçe bunu işe dönüştürdüğünü dile getiren Gürel, "Potansiyel yükseldi, müşteri çoğaldı." dedi.

Gürel, polyester döküm heykelleri, tesviye, boyama, elektrik düzeneği gibi birden fazla işlemin ardından müşteriye ulaştırdığını kaydetti.

Ürünleri ülkenin dört bir yanına gönderdiğini anlatan Gürel, insanlardan olumlu mesajlar aldığını ifade etti.

Gürel, zamanının büyük bir bölümünü atölyesinde geçirdiğini anlatarak, "Zonguldak madenci şehri, böyle bir figürü yaptığım için mutluyum, memnunum. Aslında herkesin üretmesi gerekir. Üretmek aslında maddi olarak değil, insanı manevi olarak çok rahatlatıyor." diye konuştu.

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