Zonguldak'ta günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 418 bin 998 lira ceza kesildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta günübirlik evlere yönelik denetimlerde 7 daireyi kayıt dışı kiraya verdikleri tespit edilen kişilere 418 bin 998 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Kozlu ilçesinde günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde, 54 adres kontrol edildi.

İncivez Mahallesi'nde 6 ve Kozlu'da 1 olmak üzere 7 dairenin kayıtsız günübirlik kiraya verildiği tespit edildi.

Daireleri kayıt dışı günübirlik kiraya veren kişilere, "Kimlik Bildirme Kanunu"na aykırı faaliyette bulunmaktan toplam 418 bin 998 lira idari para cezası uygulandı.​​​​​​

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