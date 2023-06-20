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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak, Bolu ve Bartın'da sağanak etkili oldu

AA

Zonguldak, Bolu ve Bartın'da sağanak etkili oldu

ZONGULDAK/BOLU/BARTIN (AA) - Zonguldak, Bolu ve Bartın'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kuvvetli yağış sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesi sağlandı.

Fatih Sitesi mevkisinde bulunan bazı dükkanları su bastı. Bir galerici araçlarını kurtarmak için seferber olurken, ekipler çalışma başlattı.

Ilıksu Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu ise dere kenarında bulunan dükkan ve evlere giden yollar kapandı.
Jandarma ekipleri, köprü üzerinde güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

Öte yandan Ilıksu mevkisinde yayaların kullandığı köprünün yıkılması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ereğli ilçesinde ise belediye hizmet binasına yıldırım isabet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda ekiplerin 24 saat boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Kırmacı, Güldere, Bağlık ve çarşı bölgelerinde kuvvetli yağışın yer yer taşkınlara neden olduğu aktarılan açıklamada, şunları kaydetti:

"İlgili müdürlüklerimizin personeli tarafından yapılan çalışmalarla ekiplerimizle hem taşmalara hem de toprak kaymalarına anında müdahale edilirken, çalışmalar yaklaşık 100 personel, 3 vidanjör, 9 iş makinası ve 3 kamyonla yürütülmüştür. Ayrıca belediyemiz merkez binasına da yıldırım düşmesi sonucunda elektrik-telefon hatlarında ve elektronik cihazlarda birtakım problemler ortaya çıkmış, vatandaşın kesintisiz hizmet alabilmesine yönelik ekiplerimiz tarafından sabah saatlerinde gerekli müdahaleler yapılarak sorunlar ortadan kaldırılmıştır."

- Bolu

Bolu'da aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda akşamların yaşandığı Abant kara yolunda İl Özel İdaresi, Karayolları ve orman ekipleri çalışma yürüttü.

Kent merkezinde ise zaman zaman etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

- Bartın

Bartın'da dünden bu yana etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Özel İdare kavşağında mazgalların tıkanması sonucu taşkınlar meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların yolda kaldıkları görüldü.

Trafik ekipleri, su birikintisi nedeniyle Özel İdare kavşağından kent merkezine giden kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Kapanan yollarda su tahliyesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise bazı iş yerlerini su bastı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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