Zonguldak'ta hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satış hareketliliği arttı.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını kentte kurulan Subaşı Kurban Pazarı'nda satışa sunuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besici Halil Kuruhalil'in, Kastamonu'nun Daday ilçesinden getirip satışa sunduğu 950 kilogram ağırlığındaki "Karadayı" isimli boğa ise pazarın gözdesi oldu.

Pazarda görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de hayvanların kontrollerini gerçekleştiriyor.

- "Hareketlilik iyi"

Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, AA muhabirine, hayvanların hayvan pasaportu ve sağlık raporlarının kontrol edildiğini belirterek, "Belgesi tam olanları pazara kabul ediyoruz. Sağlıksız olan hayvanlar pazardan çıkarılıyor. Sahipleri tarafından varsa tedavi gereksinimleri yapılıyor." dedi.

Besici Halil Kuruhalil de yaklaşık 25 yıldır pazara hayvan getirdiklerini aktararak, "Karadayı'nın fiyatı 120 bin lira, pazarlık payı da var. Geçen seneye göre fiyatları biraz yüksek görüyorlar." diye konuştu.

Besici Zafer Gürel ise büyükbaş hayvanların 40 ila 120 bin lira arasında satıldığını aktararak, "Pazara 45 büyükbaş hayvan getirdim, 5'i kaldı. Hareketlilik iyi, vatandaşlar geliyor kurbanını alıyor. Geçen seneye göre fiyatlarda bu sene az da olsa artış var." ifadelerini kullandı.

Orhan Demir de kurbanlıklarını Kars'tan getirdiklerini belirterek, "Fiyatlar 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş hayvan hisseleri pahalı olduğu için bu sene küçükbaşlar tercih ediliyor. Bu yıl 135 küçükbaş hayvan getirdim, 40'ını sattım. Vatandaşlar hangisinin fiyatı iyiyse onu tercih ediyor." dedi.





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