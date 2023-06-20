ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta Niyazi K. idaresindeki 67 TM 076 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet O'nun kullandığı 67 ACM 509 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emirhan Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.