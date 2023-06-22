Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Ereğli-Alaplı kara yolunda İ.E'nin kullandığı 06 EY 5596 plakalı otomobil, Gülüç kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Sevil Aydoğdu'ya (43) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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