Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bunlara silah sağlayanlara yönelik 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Kukla Operasyonu" kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T. (33) ve Y.F. (32), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 20 Haziran'da, silah ticareti yaptığı ve silah satın aldığı değerlendirilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 8'i gözaltına alınmıştı.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, kalem görünümlü silah, 2 av tüfeği, 83 değişik çaplarda mermi, 90 av fişeği, sustalı bıçak, av bıçağı ve sikke ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 6'sı ise dün savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

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