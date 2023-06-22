Zonguldak'ta işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, M.T.nin kullandığı 34 ZR 3500 plakalı midibüs ile F.Ç. idaresindeki 67 AB 743 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.