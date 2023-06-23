Zonguldak'ta gider borusunda bulunan kedinin omuriliğinden saçma çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta havalı tüfekle yaralanmış halde gider borusunda bulunan kedi, tedavi altına alındı.

Ontemmuz Mahallesi'nde hayvanseverler, yol kenarındaki bir gider borusundan gelen kedi sesini duydu. Hayvanseverler, kendi çabalarıyla buradan çıkardıkları kediyi veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde saçma tespit edildi. Saçma, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından çıkarıldı. Vücudunun bir kısmı felç olan kedinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kedinin kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Alkan, gazetecilere, kediye kliniğe getirilir getirilmez müdahalede bulundukları belirterek, "Kedinin arka tarafının felç olduğunu, radyoloji görüntülemelerinden sonra omuriliğine saçma, mermi saplandığını tespit ettik. Hayvanın arka tarafı komple felç. Ömür boyu felç kalma ihtimali var. Saçmanın çıktığı yer belli. Çok büyük harap olmazsa 5-6 ay içerisinde tekrar yürüyecek vaziyete gelecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.