Zonguldak'ta karnına ağaç dalı saplanan kedi ameliyat edildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta karnına ağaç dalı saplanan kedi, geçirdiği ameliyatın ardından evine gönderildi.

Karabük'te oyun oynarken evin penceresinden atlayan kedinin karnına yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda ağaç dalı saplandı.

Sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edilemeyen kedi, Zonguldak'a getirildi.

Kent merkezinde bulunan veteriner kliniğinde röntgeni çekilen kedi, ameliyata alındı. Kedinin karnına saplanan ağaç dalı, 2 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere, kedinin acilen ameliyata alındığını belirterek, "Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık. Birkaç damarda sıkıntı vardı, onları da tamir ettik." dedi.

Alkan, başarılı bir ameliyat ve tedavi sürecinin ardından kedinin taburcu edildiğini kaydetti.

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