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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta karnına ağaç dalı saplanan kedi ameliyat edildi

AA

Zonguldak'ta karnına ağaç dalı saplanan kedi ameliyat edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta karnına ağaç dalı saplanan kedi, geçirdiği ameliyatın ardından evine gönderildi.

Karabük'te oyun oynarken evin penceresinden atlayan kedinin karnına yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda ağaç dalı saplandı.

Sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edilemeyen kedi, Zonguldak'a getirildi.

Kent merkezinde bulunan veteriner kliniğinde röntgeni çekilen kedi, ameliyata alındı. Kedinin karnına saplanan ağaç dalı, 2 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere, kedinin acilen ameliyata alındığını belirterek, "Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık. Birkaç damarda sıkıntı vardı, onları da tamir ettik." dedi.

Alkan, başarılı bir ameliyat ve tedavi sürecinin ardından kedinin taburcu edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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