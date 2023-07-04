Devrek'te simitçi heykeline zarar verildi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ZONGULDAK (AA) - Devrek ilçesinin sembollerinden simitçi heykeli yapılan saldırıda zarar gördü.

Belediye tarafından 31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında heykel sanatçıları Yurda Şahin ve Nazmi Özden tarafından Simitçiler Çarşısı girişine yapılan eser, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin saldırısına uğradı. Heykelin parmak kısmı ve elinde bulunan simit figürü kırıldı.



Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine heykele zarar verenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Simitçi heykeli, geçen aralık ayında da saldırıya uğramış, el kısmı kırılmıştı.



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