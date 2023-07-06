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        Ereğli'den kısa kısa

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        Giriş: 06.07.2023 - 15:14
        Ereğli'den kısa kısa

        ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

        İlçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin talebi doğrultusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen yolcu ücretlerine zam yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

        AK Partili meclis üyeleri, bu karara ret oyu kullandı.

        17 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak tarifeye göre, sivil 8,5 liradan 11 liraya, öğrenci 5,5 liradan 7 liraya yükseldi.

        - Kurban derisi toplamada Ereğli bölge birincisi

        Türk Hava Kurumu (THK) Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, kurban derisi toplama faaliyetlerini tamamladıklarını bildirdi.

        Hasçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresi içerisinde belirlenen merkezlerde oluşturulan toplama alanlarının yanı sıra ilçe merkezi, belde, köy ve mahallelerde toplama faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Zonguldak bölgesinde, Karadeniz Ereğli'nin deri toplama sayısıyla birinci olduğuna değinen Hasçelik, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve destekçilere teşekkür etti.

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