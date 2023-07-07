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        Zonguldak'ta 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

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        Giriş: 07.07.2023 - 00:39
        Zonguldak'ta 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

        Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen festivalin meşalesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve meclis üyeleri tarafından yakıldı.

        Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, 4 gün sürecek festivalde halkın eğlenmesini amaçladıklarını söyledi.

        Konserlerin yanı sıra Cehennemağzı Mağaraları, amfi tiyatro, mavi bayraklı plaj tesislerinde sanatsal gösterilerin de yer aldığını anlatan Posbıyık, "Yarın akşam da büyük bir festival korteji hazırladık. Meşaleyi yaktık yarın akşam kortejle birlikte yürüyüp bütün Ereğli'ye, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sevgi, barış, dostluk için seslenmek istiyoruz. Barışa en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde sevgi, barış, dostluk kentinden haykırmak istiyoruz." dedi.

        Karadeniz Ereğli'nin il olmak için şanslı ilçelerden olduğunu belirten Posbıyık, "Ereğli, il olduğu zaman 2 tane milletvekili seçilecek, bizim milletvekilimiz olacak, yeni istihdam alanları açılacak ve gençlerimiz işsiz kalmayacak." diye konuştu.

        Festival kapsamında alanı dolduranlar, Sakiler ve Şevval Sam'ın şarkılarına eşlik etti.

        Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Başkan Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

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