Karadeniz Ereğli'de festival coşkusu kortej yürüyüşüyle devam etti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında folklor ekiplerinin katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Erdemir Caddesi'nde toplanan Türkiye ve farklı ülkelerden gelen folklor ekipleri, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüşe CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe protokolü, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Yurt dışından gelen ekiplere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliğe kostümleriyle sanatçılarla fotoğraf çektirebilmek için kuyruk oluşturdu.

- "Ereğli'nin il olması gerektiğine bütün kalbimizle inanıyoruz"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, Ereğli'nin il olması yönünde ilçe halkının beklentisinin oluştuğunu söyledi.

Herkesin üzerinde "Ereğli il olsun" yelekleri olduğuna işaret eden Posbıyık, Karadeniz Ereğli'nin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan fevkalade öne çıkmış ilçelerden biri olduğunu kaydetti.

Posbıyık, Ereğli'nin gelişmesi için il olması gerektiğine kalpten inandıklarını vurgulayarak "Zonguldak bundan zarar görmeyecektir. Doğal gaz bulunan Filyos, Zonguldak'a büyük bir istihdam oranı sağladı. Yeni fabrikalarla da müthiş bir gelişme var o taraflarda. Ereğli bu tarafta yalnız kaldı. Ereğli il olursa bu bölgede büyük bir gelişme olacak." diye konuştu.

- "Müthiş bir kalabalık var"

Festivale Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da katılım olduğunu anlatan Posbıyık, "Festivale ülkenin her yerinden gelen insanlar, müthiş bir kalabalık var. Festival başlamadan önce bize İran, Azerbaycan'dan bile mesajlar geliyor, festival tarihlerini soruyorlardı. O bölgeden de gelenler, doğudan batıdan her taraftan gelenler var. Çünkü bu festival Türkiye'nin ödüllü en büyük festivali. Hem sayısal açıdan hem bütçesi bakımından en büyük festival." ifadelerini kullandı.

Mary Jane ve Derya Uluğ'un anıt önünde oluşturulan alanda sahne alacağı festivalde, Sevgi Barış Dostluk Festival ödülleri de Türkiye Şampiyonu olan Karadeniz Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı ile Para-Yelken Takımı'na takdim edilecek.