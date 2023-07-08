Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.
Y.E.A'nın kullandığı 54 AGC 508 plakalı otomobil, Devrek-Ankara kara yolunun Başlarkadı köyü Esürük rampası mevkiinde. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra E.P. yönetimdeki 78 AG 562 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i bebek 8 kişi, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.