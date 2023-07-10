Zonguldak'ta "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü" Arif Sağ'a verildi

​​​​​​​ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü" Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ'a verildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde kurulan sahnede konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tarihi bir an yaşadıklarını ve Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'a bu ödülü vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanatçı Sağ'ın gönüllerde taht kurduğunu anlatan Posbıyık, "Onun müziği sınırları aşarak insanları besleyen bir güce sahip. Arif Sağ, insanları sevgi, barış ve dostluğa teşvik etmek için müziği bir araç olarak kullanmıştır." dedi.

Sağ da ödül nedeniyle teşekkür ederek "Bir dahaki gelişimde Ereğli'yi il olarak düşünerek geleceğim. Sizleri kutluyorum. Siz artık il oldunuz, ben sizi il olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Bu arada festivalde sahne alan sanatçı Semicenk'in orkestrasının, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yolunu kaybettiği, bu nedenle konser alanına ulaşamadığı duyuruldu.

Semicenk ile sahneye çıkan Belediye Başkanı Posbıyık, "Semicenk ile sahneye çıkacağız. Sizlerle tanıştıracağım, bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok. Siz ona güzellikler yağdırırsanız playback falan yaptıracağız. Biz kendi kendimize eğleniriz, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

İki gündür bölgede yaşanan sel ve heyelan felaketlerine dikkati çeken Semicenk de geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Bu akşam benim orkestram doğal afetlere maruz kaldığı için bana eşlik edemedi. Ben sizleri görebilmek için geldim. Bizzat bu açıklamayı ben yapmak istedim. Daha sonra çok güzel bir konserde buluşacağız inşallah. Elimden bir şey gelmiyor, çok özür dilerim." dedi.

Bir süre playback ile şarkı seslendiren sanatçı, konserini tamamladı. Daha sonra sanatçı Serkan Kaya sahne aldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle konser alanında boşluklar oluştu.

Başkan Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

- Sanatçı Arif Sağ ve oğlu Tolga Sağ, Cehennemağzı Mağaraları'nda konser verdi

Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ ve oğlu Tolga Sağ, konseri Cehennemağzı Mağaraları'nda verdi.

Sağ, burada yaptığı açıklamada, ilçeye üçüncü kez geldiğini anlatarak "Ereğli acayip gelişmiş. İl olmaya aday durumdasınız. Ereğli’nin önüne geçecek şu an başka bir yer görmüyorum. Şimdiden sözünü de vereyim, Valiyi buraya tayin ettiğiniz gün geleceğim. Çünkü hak ediyorsunuz." diye konuştu.

Posbıyık, baba ve oğluna ilçeyi simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.