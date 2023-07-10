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        Zonguldak'ta otomobilin yayaya çarptıktan sonra devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 21:27
        Zonguldak'ta otomobilin yayaya çarptıktan sonra devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpmasının ardından mısır tarlasına devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 34 BEH 770 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazide Oruç'a (55) çarptıktan sonra mısır tarlasına devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve H.K. ile Nazide Oruç yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazide Oruç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

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