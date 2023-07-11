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        Zonguldak'ta selin ardından denize girilmesine izin verilmiyor

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        Giriş: 11.07.2023 - 11:41
        Zonguldak'ta selin ardından denize girilmesine izin verilmiyor

        ZONGULDAK (AA) - Sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen Zonguldak'ta, halk sağlığının korunması amacıyla plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz etkilenebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Halk sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelindeki yüzme alanlarında 10-12 Temmuz'da, vatandaşlarımızın denize girmesinin yasaklanmasına, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi için şebeke sularının (24 saat) sürekli ve düzenli olarak 0,3-0,5 ppm üzerinden aksatılmadan klorlanmasına, otomatik klorlama cihazlarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesine karar verilmiştir."

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