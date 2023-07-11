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        Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 5 oyuncuyla anlaştı

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        Giriş: 11.07.2023 - 18:17
        Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 5 oyuncuyla anlaştı

        ZONGULDAK (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, 5 oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, iç ve dış transfer çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü, bu doğrultuda yeni sporcularla anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Dış transferde ABD'li Trists Celine Seara ve kaleci Zeynep Erdoğan, iç transferde ise Rashida Marie Beal, Damla Köse ve Melda Çetin ile anlaşma sağlandı. Yönetim kurulumuz, teknik ekibin bilgileri doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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