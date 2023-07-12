Zonguldak'ta sel sularına kapılan kedi yavrusunu marketten dönen genç kadın kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sulara kapılan kedi yavrusu, marketten dönen genç kadının yardımıyla hayata tutundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Elmas Doruk (24), marketten döndüğü sırada Çomaklar Deresi'nden sokaklara taşan sulara kapılmış kedi yavrusunu fark etti. Doruk, yükselen sel sularına rağmen kediyi kaderine terk etmeyerek kurtarmayı başardı.

Doruk, AA muhabirine, taşkınların yaşandığı 9 Temmuz'da marketten ekmek almak için annesiyle evden çıktığında sokaklarda akan suların renginin değiştiğini gördüklerini belirtti.

Baskınların yaşanacağını anlayıp acele ettiklerini anlatan Doruk, "Tam dönüşte sular bir anda yükseldi. Kediyi gördüm boğuluyordu, kaçamaya çalışıyordu. Anneme 'Sen git, ben kediyi alıp geliyorum.' dedim. Karşı tarafa geçtim koşarak. O sıra terliklerim çıktı. Sonra kediyi aldım." dedi.

- "Gözüm gördü, gönlüm kabullenmedi"

Doruk, bahçesine aldığı kedinin sular her yer kapladığında otların arasında saklandığını, oradan almaya çalışınca da korkudan elini ısırarak, kömürlüğe kaçtığından bahsetti.

Kedinin ölmesinden endişe ederek ağlamaya başlayınca komşusunun yavruyu alıp kendisine getirdiğini aktaran Doruk, sular yükselince eve çıkmaya çalıştığını ancak ilk başta tazyikin etkisiyle kapıyı açamadığını, annesinin zorlamasıyla içeri girebildiğini kaydetti.

Yavruyu kurtarmak isterken tehlike atlattıklarına değinen Doruk, 2 gün süreyle kediye evinde baktığını ancak daha önce sahiplendiği kediyle anlaşamaması nedeniyle barınağa vermek zorunda kaldığını söyledi.

O an olması gerekeni yaptığını, hayvanların da yaşamaya haklarının bulunduğunu dile getiren Doruk, "Göz görüyor, gönül katlanamıyor. Olması gereken buydu aslında, insanlık adına yapılması gereken buydu. Ben ekstra bir şey yapmadım. Gözüm gördü, gönlüm kabullenmedi, o an yapılması gereken oydu diye düşünüp hareket ettim. Tek sıkıntı suların hızla yükselmesi ve ikimizin de canının tehlikede olmasıydı." ifadesini kullandı.