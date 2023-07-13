AFAD gönüllüleri Zonguldak'ta selin yaralarını sarıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kentte sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bulunduğu Beycuma beldesine Eskişehir, İstanbul ve Ankara'dan gelen AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla esnaf ve vatandaşlara destek oluyor.

Çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 350 kişinin ev ve iş yerlerinde eşyaların boşaltılmasının yanı sıra temizlik ve psikolojik destek verdiği beldede, hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul AFAD gönüllüsü Esma Yıldız, gazetecilere, AFAD'ın kendilerini bilgilendirmesiyle her türlü afet durumunda koordine olup alana intikal ettiklerini söyledi.

Selden etkilenen vatandaşların eşyalarını boşalttıklarını, temizlik çalışması yaptıklarını ve psikolojik destek verdiklerini belirten Yıldız, "Elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalışıyoruz. İnsanlarla kurduğumuz gönül bağı çok farklı. Bizleri sahiplenmeleri... Evlatları gibi oluyoruz. Minnet duyuyorlar, kurduğumuz gönül bağı baki. Sonrasında da görüştüğümüz birçok yakınımız var. Sadece kan bağıyla akraba olunmuyor. Bizim ailemiz çok geniş." diye konuştu.

- Sel suyu basan camiyi temizlerken vakit girince ezan okudu

Eskişehir AFAD gönüllüsü Murat Özdemir de camide temizlik çalışması yaptıklarını anlattı.

Vakit geldiğinde kullanılamadığı için ezan okunmadığını fark ettiğini aktaran Özdemir, "Orada ezan okumak istedim. Zaten cami namaz kılmak için müsait değildi. Caminin tabanını sel bastı. Halıları da çıkarıp yükledik. Camiyi diz boyuna kadar sel basmış. Onların temizliğini yaptık. İtfaiyemiz yıkamasını, bizler taşımasını, yüklemesini yaptık. Orada vakit ezanı da gelince ezanımızı okuduk. Zaten biz bu vatanın bayrağına, ezanına, Kuran'ına sahip çıkan insanlarız." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalar yaptıklarını da anımsatan Özdemir, her zaman insanların yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Eskişehir AFAD gönüllüsü Büşra Günaydın 4 gündür sel bölgesinde görev yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İlk başta Bartın'a gittik, daha sonra Beycuma beldesine yönlendirildik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten çok kötü durumda. Dere taşkını her şeyi almış, götürmüş. Esnaf ve vatandaşlar herkes zor durumda. Fazlasıyla çamur var. Çevre illerden gelen ekipler de burada. Biz de yaraları sarabildiysek ne mutlu bize. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bizim de içimiz kan ağlıyor, üzülüyoruz. Evde oturmak yerine, buraya gelip insanlara, sokak hayvanlarına yardımcı olmak istedik."