Zonguldak'ta derede akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkisindeki alana arkadaşıyla pikniğe giden E.Ö, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve Zonguldak Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

Ekiplerin kaybolan E.Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada Devrek Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.