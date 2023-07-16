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        Zonguldak'ta madenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel konser verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:04
        Zonguldak'ta madenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel konser verdi

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi.

        Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen konserde, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan koro şarkı ve türküler seslendirdi.

        Vatandaşların zaman zaman eşlik ettiği konsere yoğun ilgi gösterildi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan maden işçilerinin konseri uzun süre alkışlandı.

        Konseri Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler izledi.

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