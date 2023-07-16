Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile il protokolünün yer aldığı, İstasyon Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

İstiklal Marşı'nın andından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dua edildi.

Vali Tutulmaz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan ve devleti tümüyle ele geçirme amacı taşıyan darbe girişiminin, asil ve kahraman milletimin onurlu direnişi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı dik duruşu ve liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını söyledi.

Ülkenin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan, feraset sahibi necip milletin, tarihte eşi görülmemiş bir direniş örneği ve cesaret sergileyerek, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı demokrasi zaferine imza attığını anımsatan Tutulmaz, "Demokrasimize kasteden bu sinsi darbe girişimine karşı, Türk milletinin verdiği toplumsal destek ve Türkiye'nin gücü, ulusal ve uluslararası kamuoyuna gösterilmiştir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Alan da bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kıpmadan canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman milletimiz tarafından darbe girişimi büyük bir kararlılıkla engellendi. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle, kadını ve erkeğiyle, genci ile yaşlısıyla, her kesimden insanıyla, Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdi." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da konuşma yaptı.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, Grup Derun, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Düzce

Düzce'de, Büyük Cami önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran marşları eşliğinde etkinliklerin merkezi Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımının gösterisi izlendi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, mevlit okundu.

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklere, Vali Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Karabük

Karabük Valiliğince düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında, cuma pazarında buluşan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bando ekibi eşliğinde Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da Türk siyasi tarihinde ender rastlanan bir geceyi hep beraber yaşadık. Ülkemizin imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızın hayırseverlik duygularını, bu milletin inancını istismar ederek bizden gibi görünen ama maalesef emelleri, hainlikleri, dışarıdan kontrol edilen bir örgütün, ülkemize, demokrasimize, milletimize nasıl hainlik yapabileceğini, nasıl milli birliğimize, demokrasimize darbe yapabileceğini gördük. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın, vatandaşlarımızı meydanlara, havalimanlarına, sokaklara davet etmesiyle de milyonlarca insanımız bütün meydanlara giderek hem demokrasisine, hem milli birliğine, sahip çıkmak hem de böyle bir hainliğe karşı çıkmak adına o meydanları doldurdular ve gereken cevabı, Allah'a şükür verdiler."

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin de darbe girişimine karşı milletin direnişini ve direnişin sembolü olan meydanları hep hatırlayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve Belediye Başkanı Rafet Vergili de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyondan izletildiği programda, kahramanlık türküleri söylendi ve sahne etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan sancak koşusu, Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, getirdikleri sancağı, Vali Gürel'e takdim etti.

Karabük'ün ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan ile İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin yakınları, sivil toplum örgütü üyeleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bolu

Bolu'da Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve dua edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, konuşmasında, devletlerin bekasını, istikbal ve istiklalini etkileyen önemli dönüm noktalarının bulunduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan ve geleceğini etkileyen en önemli kırılma noktasının, şüphesiz ki 15 Temmuz 2016'da yaşandığını belirtti.

Sancak koşusu ile getirilen Türk bayrağını teslim alan Vali Kılıç, koşuya katılan sporculara katılım belgesi takdim etti.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Özgür Kılıç, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın Valiliği önünde başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konvoyu" sonrasında vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak, demokrasi nöbetine katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, menfur girişimin 7. yılında, ay yıldızlı bayraklarla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak, darbe girişiminin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabın bir kez daha verildiğini vurguladı.

Arslan, 15 Temmuz'da, Türk milletinin bağrından sokaklara yayılan bağımsızlık ateşinin, darbecilerin hayallerini cehenneme çevirdiğini ve onları tarih önünde ebedi bir mağlubiyete uğrattığını ifade etti.

Etkinliğe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.