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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:56
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 3 bıçak ele geçirilen operasyonda şüpheli G.A. ve H.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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