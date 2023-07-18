Karadeniz Ereğli'de dere yatakları ve sulak alanlar ilaçlanıyor
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dere yatakları ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılıyor.
Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, Kontrol ve İlaçlama Merkezi'nde görevli ekiplerin, yaz aylarında yürütülen zararlılarla mücadele hizmetlerine devam ettiğini, bölgede yaşanan su taşkını sonrası ilaçlama faaliyetlerinin de artırıldığını söyledi.
Sulak alanlardaki larva mücadelesinin ardından araç üstü cihazlarla de ilaçlama çalışması yürütüldüğünü anlatan Terzi, periyodik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.