Zonguldak'ta cenaze yolunda kaza yapan otomobildeki kadın öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dedesinin ölüm haberini alması üzerine Aşağıdağ köyüne yola çıkan İlker Şen'in kullandığı 67 LK 569 plakalı otomobil, Ulukum mevkisinde V.A. idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Eda Şen, Y.A.Ş. ve F.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eda Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

Öte yandan, AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, Aşağıdağ köyünde öğleyin kılınacak namazın ardından defnedilecek.

AK Parti İl Başkanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, kazada eşi Eda Şen'i kaybeden ve Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilecek Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İlker Şen için 0 RH pozitif kana ihtiyaç olduğu belirtilerek kan vermek isteyen gönüllülerin Kızılay kan merkezlerine başvurabileceği kaydedildi.