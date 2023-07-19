Karadeniz Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaz futbol okulunu tamamlayan 320 sporcuya düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Posbıyık, kulübün 12 branşta 900 lisanslı sporcuya kısıtlı imkanlara rağmen destek verdiğini söyledi.

Yaz futbol okulunu tamamlayan kursiyerleri kutlayan Posbıyık, "Bu gençlerimiz geleceğin Türkiye'sini kuracaklar. Onların mutlaka eğitim gördükleri gibi birçok sosyal alanlarda başarı göstermeleri lazım. Sadece okumak, öğrenmek yeterli değil, aynı zamanda sporda, müzikte, birçok dalda sosyalleşmeleri lazım." diye konuştu.

Posbıyık, daha sonra bir aylık kursu tamamlayan sporculara sertifikalarını verdi.