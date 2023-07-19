Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Serkan A. yönetimindeki 81 FN 988 plakalı otomobil, Kırmacı Mahallesi'nde ana yoldan Gençlik Merkezi'ne dönüş yaptığı sırada Naciye A'nın kullandığı 06 BLC 621 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan teker metrelerce öteye fırladı.
Kazada sürücü Serkan A. ile araçta bulunan çocukları Beren ve Arda A. yaralandı.
Kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.