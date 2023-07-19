GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cenazeye giderken kaza yapan otomobildeki kadın öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dedesinin ölüm haberini alması üzerine Aşağıdağ köyüne gitmek üzere yola çıkan İlker Şen'in kullandığı 67 LK 569 plakalı otomobil, Ulukum mevkisinde V.A. idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Eda Şen (23) ve oğlu Yiğit Asaf Şen (3) ile F.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eda Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aşağıdağ köyü camisine getirildi. Şen için burada dua edildi, helallik alındı. Genç kadının yakınlarının, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Dört aylık hamile olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, eşinin vefat eden dedesi Durmuş Şen'in cenazesiyle öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına toprağa verildi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, kazada eşi Eda Şen'i kaybeden ve Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilecek Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İlker Şen için 0 RH pozitif kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, kan vermek isteyen gönüllülerin Kızılay kan merkezlerine başvurabileceği kaydedildi.