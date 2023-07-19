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        Zonguldak'ta denizde hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 22:08
        Zonguldak'ta denizde hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda kenarındaki belediyeye ait Barış Plajı'nda Özkan Yalçın'ın (47) denizde sırt üstü hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Cankurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarılan Yalçın, sahilde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alındı.

        İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yalçın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yalçın'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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