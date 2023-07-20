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        Zonguldak'ta bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:43
        Zonguldak'ta bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Şüpheli Yusuf Y. eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

        Taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli Yusuf Y. ise polise teslim oldu.

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