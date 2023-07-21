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        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 işçi hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:48
        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 işçi hastaneye kaldırıldı

        ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Başlarkadı Gürbüzler köyünde faaliyet gösteren fabrikada çalışan bazı işçilerde sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 54 işçi, tedavi altına alındı.

        Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Tedavisi süren 4 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işçilerin dün ve bugün yedikleri yemeklerden, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise içme suyundan numune aldı.

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