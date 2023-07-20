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        Zonguldak'ta tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:43
        Zonguldak'ta tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde dün tartıştığı eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'yi silahla yaralayan şüpheli Yusuf Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        G.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli Yusuf Y, dün eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitmiş, taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralanmıştı.

        Yusuf Y. ise polise teslim olmuştu.

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