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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 işçi hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:48
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 işçi hastaneye kaldırıldı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavi edildi.

        Başlarkadı Gürbüzler köyünde faaliyet gösteren fabrikanın bazı işçilerinde sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve kusma oldu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesine başvuran 54 işçi, tedavi altına alındı.

        Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden önce 50'si, daha sonra da 4'ü tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işçilerin dün ve bugünkü yemeklerinden, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de içme suyundan numune aldı.

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