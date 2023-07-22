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        Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden maden işçileri anısına yaptırılan anıt açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:33
        Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden maden işçileri anısına yaptırılan anıt açıldı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden maden işçileri anısına yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı" törenle açıldı.

        Amelebirliği Başkanlığı tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi'nde iş kazası sonucu farklı dönemlerde yaşamını yitiren 847 maden işçisinin isimlerinin yaşatılması için yaptırılan anıtın açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Zonguldak'ın, Türkiye'nin ağır sanayisinin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu belirterek, "Şehrimiz, ülkemizin maden tarihi ve kültürünü en iyi yansıtan il olma özelliğini taşımaktadır. Şehrimizin bu özelliğini gelecek kuşaklara aktarma çabasında olmalıyız." dedi.

        Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de maden şehitlerinin yakınlarının kamuda istihdam edilmesiyle ilgili ülke genelinde 850 başvuru yapıldığını dile getirdi.

        Yiğit, ilden başvuru yapan maden şehidi yakını sayısının 595 olduğunu belirterek, "Zonguldak'ta işlemleri tamamlanan 340 maden şehidinin yakının ataması yapıldı. Diğer 255 maden şehidi yakınlarının işlemleri devam ediyor. Toplamda ülke genelinde şu ana kadar 546 maden şehidimizin yakının ataması yapıldı. Maden şehitleri ailelerimizin istihdam edilmesinde başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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